Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez fiancés : ce qui les empêche de se marier

La vie amoureuse des stars fascine leurs nombreux fans. Ceux de Cristiano Ronaldo suivent avec attention l'évolution de sa relation avec Georgina Rodriguez. Le couple s'est bel et bien fiancé, mais un détail l'empêche de se marier pour de bon...

Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez ont des millions d'admirateurs, qui n'attendent qu'une chose : leur mariage ! Le couple a déjà fait l'objet de rumeurs, chaque fois démenties par le footballeur atteint de la Covid-19. Il a éveillé des soupçons, l'été dernier, sur une présumée demande. "On va se marier un jour, c'est sûr. C'est également le rêve de ma mère", avait expliqué CR7 en septembre 2019 dans une interview accordée au journaliste Piers Morgan. C'est justement pour sa mère, Dolores Aveiro, que Cristiano et Georgina prennent leur temps.

La jolie brune s'est expliquée dans les pages du nouveau numéro de Paris Match. Cristiano et elle sont fiancés depuis plusieurs mois et attendent que Dolores Aveiro soit pleinement rétablie. La mère du quintuple Ballon d'or a subi un AVC en toute fin d'hiver dernier. Cristiano Ronaldo s'était alors rendue en urgence à Madère, au Portugal, pour rester au chevet de sa maman. Georgina Rodriguez et leurs quatre enfants les avaient rejoints pendant le confinement.

À Paris Match, Georgina Rodriguez a également confié son projet de famille nombreuse. "Mon désir de maternité est plus fort que tout. J'espère avoir d'autres enfants", a-t-elle confié à l'hebdomadaire. Sur les quatre enfants qu'elle élève dans son foyer avec CR7, la bombe récemment conviée au défilé Louis Vuitton n'en a porté qu'un, la petite Alana (3 ans). Les trois autres, Cristiano Jr, Eva et Mateo (10 et 3 ans) ne sont pas ses enfants biologiques, ils sont tous nés de mères porteuses.

Retrouvez l'entretien de Georgina Rodriguez dans Paris Match numéro 3628, disponible ce jeudi 15 octobre 2020.