Cristiano Ronaldo : Dîner arrosé avec sa chérie, la divine Georgina Rodriguez

En été, les stars partagent avec leurs fans leurs plus belles photos de vacances. La chérie de Cristiano Ronaldo se prête également au jeu. Georgina Rodriguez régale ses followers avec les portraits souvenirs d'un dîner à la belle étoile, où son chéri footballeur s'est permis un verre de vin.

C'est à Portofino, en Italie, que Cristiano Ronaldo, Georgina Rodriguez et leurs 4 enfants, l'aîné Cristiano Jr. (10 ans, né d'une mère porteuse), Alana (3 ans, la fille biologique de Cristiano et Georgina) et les jumeaux Mateo et Eva (3 ans, également nés d'une mère porteuse) avaient jeté l'ancre. Dimanche 2 août, CR7 et sa ravissante compagne ont quitté leur yacht pour regagner la terre ferme et rejoindre des amis.

La joyeuse bande, dont faisaient partie un autre footballeur, le Portugais José Semedo et sa compagne, a pris table à La Lagosteria, dans la ville de Paraggi. Divine en robe satinée vert bouteille, sa tenue accessoirisée d'un sac Hermès et d'une parure en diamants, Georgina Rodriguez était sortie pour briller !