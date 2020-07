Cristiano Ronaldo : Son fils de 10 ans hors la loi, une enquête ouverte

Les réseaux sociaux peuvent parfois jouer de biens mauvais tours !

Alors qu'il habite à Turin avec son père Cristiano Ronaldo, sa belle-mère Georgina Rodriguez, son petit frère Mateo (3 ans) et ses petites soeurs Eva (3 ans) et Alana Martina (2 ans et demi), Cristiano Jr a mis le cap sur Madère. Le jeune garçon possède une grande partie de sa famille sur l'île portugaise d'où est originaire son célèbre papa. Au programme de ces vacances estivales entre proches, de nombreuses virées en mer, que sa tante Elma Aveiro partage généreusement sur Instagram.

Oui mais voilà, sur l'une des séquences que la soeur de Cristiano Ronaldo a partagé sur le réseau social, son neveu y apparaît en train de faire du jet-ski. Seul problème, le mini CR7 qui a fêté ses 10 ans le 17 juin dernier est bien trop jeune pour conduire ce genre d'engin motorisé. Des images qui n'ont pas échappé aux autorités.

Selon le média As, la police portugaise a ouvert une enquête lorsqu'elle est tombée sur la fameuse vidéo publiée par Elma Aveiro, qu'elle a supprimée depuis. Sur le compte de la grande soeur de 47 ans de CR7, on retrouve d'autres images des vacances en famille, toutes prises en mer. Cristiano Jr a également retrouvé sa grand-mère maternelle, Maria Dolores dos Santos Aveiro, qui s'est parfaitement remise de son accident vasculaire cérébral (AVC) dont elle a été victime en mars dernier.

En ne respectant pas la loi, la famille de Cristiano Ronaldo risque une amende...