Cristiano Ronaldo : Son fils fête ses 10 ans, avec une coiffure étonnante

Juin est un mois chargé en anniversaires dans la famille de Cristiano Ronaldo. Après ses jumeaux Eva et Mateo, nés par mère porteuse il y a trois ans, c'est à présent au tour de son fils aîné, Cristiano Jr, d'être l'objet de toutes les attentions. Comme son petit frère et sa petite soeur, il est né par mère porteuse, et l'identité de celle qui lui a donné la vie n'a jamais été révélée. Un secret très soigneusement protégé par son célèbre papa.

Très proche de son fils aîné, Cristiano Ronaldo s'est emparé de sa page Instagram dans la matinée du mercredi 17 juin 2020 pour lui souhaiter un joyeux anniversaire. D'ordinaire peu bavard et pas vraiment du genre à s'épancher, le footballeur portugais de 35 ans a fait une exception pour son fiston. "Je n'arrive pas croire que mon garçon a 10 ans ! Au fil des années, tu as toujours été une source de fierté pour moi, ton père qui t'aime tant. Félicitations, Puppy ! Joyeux anniversaire ! Je t'aime tellement !", a écrit l'attaquant star de la Juventus, en légende d'une photo de lui et Cristiano Jr.

Sur cette photo, celui qui fête ses 10 ans apparaît avec une coiffure étonnante, des tresses. Comme son papa, Cristiano Jr s'est laissé pousser les cheveux. Rien de bien surprenant puisque le jeune garçon fait tout comme lui, côté look et côté sportif. Cristiano Jr marche sur les traces de son papa en voulant devenir footballeur professionnel.