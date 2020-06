Cristiano Ronaldo : Ce que Georgina Rodriguez avait "honte" de faire devant lui

Cristiano Ronaldo est sans doute le footballeur le plus célèbre de la planète ! Il compte des centaines de millions de fans (mais également un nombre certain de détracteurs), des admirateurs dont fait également partie sa compagne, Georgina Rodriguez. La danseuse révèle même qu'elle était intimidée par son chéri, au point de refuser de faire du sport en sa présence.

C'est à l'édition portugaise de Women's Health que Georgina Rodriguez fait cet aveu. La bombe argentine de 26 ans, qui fait la couverture du magazine, s'est prêtée à l'exercice de l'interview vêtue d'une brassière et d'un shorty. Sur sa relation avec CR7, elle déclare : "Au début, j'avais honte de faire du sport avec Cristiano, imaginez devoir s'exercer dans la même salle que Cristiano, j'avais l'habitude de faire du sport à la maison quand il allait à l'entraînement, pour qu'on puisse passer plus de temps ensemble à son retour."

"Mais ce sentiment est parti et maintenant j'adore faire du sport avec lui, il est devenu ma plus grande motivation et source d'inspiration, ajoute la jeune maman de la petite Alana (2 ans). Cristiano s'entraîne le matin et l'après-midi, c'est un athlète d'élite, la manière dont il se concentre et se dévoue à sa passion pour le football est incroyable."