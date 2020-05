Cristiano Ronaldo : Sa chérie Georgina affiche ses formes sensuelles à la salle

Toujours très sexy même en pleine séance de sport, Georgina Rodriguez a partagé sa nouvelle position de musculation préférée. Le 29 mai 2020, la chérie de Cristiano Ronaldo s'est affichée dans un ensemble fitness très moulant en train de réaliser une posture, pour le moins originale. Assise, la jambe arrière en lévitation, la jeune femme de 26 ans prend la pose face à l'objectif et dévoile ainsi un autre de ses multiples secrets pour garder une silhouette de rêve. Un cliché déjà liké par plus d'un million de followers, tous impressionnés devant la souplesse (et la cambrure) de Georgina.

C'est ce qui nous rend uniques et spéciaux...

En légende, elle écrit : "L'importance d'être soi-même réside dans l'acceptation et la reconnaissance de ce que nous sommes, nous avons tous des dons, donc nous avons tous quelque chose à enseigner, à partager et à apprendre. C'est ce qui nous rend uniques et spéciaux." Habituée à partager ses séances de sport à ses abonnés, la maman d'Alana Martina (2 ans) publie régulièrement des vidéos de sport pour enseigner à ses fans quelques techniques pour prendre soin de son corps et conserver une belle silhouette.