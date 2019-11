Cristiano Ronaldo : L'anniversaire féerique de sa fille Alana Martina, 2 ans

Le métier de footballeur de haut niveau implique de manquer régulièrement des événements familiaux importants. Cristiano Ronaldo n'était pas présent pour le deuxième anniversaire de sa fille Alana Martina, tout comme l'an passé.

Malgré son absence, le célèbre attaquant portugais de 34 ans a tenu à adresser de tendres mots à sa fille sur Instagram. "Joyeux anniversaire mon amour", a-t-il publié le 12 novembre 2019. Ces quelques mots accompagnés de cinq coeurs illustrent une photo de famille où il est le seul à manquer. Le quintuple Ballon d'or a également posté un portrait de sa fille dans ses stories.

Dans leur maison de Turin, en Italie, sa compagne Georgina Rodriguez a organisé une petite fête en l'honneur de leur fille. Déguisée en Wonder Woman, elle a aidé sa princesse Alana Martina à souffler sa bougie. La fillette était entourée de ses grands frères et de sa grande soeur. Cristiano Ronaldo est également le papa de Cristiano Jr (9 ans) et des jumeaux Eva et Mateo (2 ans et demi), tous nés par mère porteuse. "Joyeux anniversaire ma vie !!! Je t'aime", a commenté de son côté Georgina.