Cristiano Ronaldo : Sa belle Georgina en string pour étendre le linge

Séance coiffure maison, pause abdos et réveil au lit à six... Le sportif de 35 ans et sa compagne ne manquent pas de partager leur quotidien avec leurs quatre petites têtes : Cristiano Junior, 9 ans, né d'une mère porteuse, les jumeaux Eva et Mateo, nés en juin 2017, également d'une mère porteuse et la petite Alana, à laquelle Georgina Rodriguez a donné naissance en novembre 2017.