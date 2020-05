Cristiano Ronaldo : Georgina révèle le secret de ses fesses de rêve

De son côté, la chérie de Cristiano a également partagé ses séances de sport pendant le confinement pour garder un corps de rêve. Des exercices très sexy et intenses qui ont permis de découvrir les multiples atouts physiques de Georgina Rodriguez. Dans des ensembles moulants, la jeune femme de 26 ans a publié ses astuces pour conserver un fessier ferme et rebondi. Essentiellement composé de squats, l'entraînement de Georgina était également suivi de très près par sa fille Alana qui préférait se repoudrer le nez dans un coin de la pièce avec le maquillage de sa maman. En légende, la maman écrit : "Commencer la semaine en activant son corps avec l'une des personnes les plus importantes de ma vie." Une vidéo qui permet de découvrir des exercices efficaces (comme on peut le voir sur l'une de ses photos en string) mais aussi que la petite fille ressemble de plus en plus à sa maman.

Le 12 mai 2020, la belle brune a posté un autre cliché dans une salle de sport avec un nouvel ensemble (toujours très sexy). Habillée d'un pantalon fitness ainsi que d'une brassière noire, la jeune femme prouve avec brio que sport peut tout à fait rimer avec glamour.