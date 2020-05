Cristiano Ronaldo : Malmené par ses enfants, avant le retour à l'entraînement

La reprise de la compétition en Allemagne et des entraînements pour les clubs anglais, espagnols et italiens redonne le sourire aux fans de football ! Cristiano Ronaldo est lui aussi ravi de retrouver les terrains et ses partenaires. Il a profité une dernière fois d'une journée confinée en famille et s'est fait malmener par ses enfants.

Pendant le confinement, qu'il a passé sur l'île de Madère, au Portugal, CR7 a communiqué avec le monde extérieur grâce aux réseaux sociaux. Georgina Rodriguez y a publié une nouvelle vidéo dimanche 17 mai 2020. Le footballeur de 35 ans, sa divine chérie mannequin et leurs quatre enfants s'amusent chez eux, à Turin, où ils sont rentrés au début du mois de mai.

Allongé sur sa compagne, Cristiano Ronaldo se fait pousser par les jumeaux, Eva et Mateo (conçus grâce à une mère porteuse), et leur soeur Alana, tous âgés de 2 ans. Les trois bambins délivrent leur maman Georgina Rodriguez et fêtent la réussite de leur mission. Une des deux filles console son papa, surpris de s'être fait malmener par les petits. Elle se redresse et secoue le footballeur, toujours allongé sur le dos, qui a décidé de faire le mort.