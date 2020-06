Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez : Déguisés pour les 3 ans des jumeaux

Georgina Rodriguez, la compagne de Cristiano Ronaldo qui considère Eva et Mateo comme ses propres enfants, a publié la même photo sur Instagram et deux autres images prises au lit avec chacun des jumeaux dans ses stories. L'ancienne danseuse de 26 ans s'est montrée plus bavarde que son compagnon en légende. "La famille est là où l'amour commence et où l'amour ne s'arrête jamais. Aujourd'hui, nous célébrons la vie d'Eva et Mateo. Nos petites étoiles ont 3 ans. Mon sentiment quotidien est celui de l'accomplissement et de la gratitude envers Dieu de prendre soin de nous, de nous donner la santé, de nous aimer et de nous garder ensemble. J'aime notre famille. PS : Voyons voir qui explique à Alana que ce n'est pas son anniversaire ...", a écrit Georgina. Alana est la petite dernière du clan, dont Georgina a accouché en novembre 2017, alors qu'ils habitaient encore à Madrid et que Cristiano portait les couleurs du Real. "Nous avons essayé, mais elle pense que c'est le sien aussi. Eh bien, chaque anniversaire dans cette maison donne l'impression que c'est le sien, même pour les adultes", a-t-elle conclu.

Le prochain anniversaire sera celui de Cristiano Jr, qui aura 10 ans dans quelques jours.