Lucas Pouille : Avec sa femme Clémence enceinte pour une Fashion Week en amoureux

Pour la Fashion Week, les amoureux de mode bravent la pandémie de Covid-19 ! Lucas Pouille et son épouse Clémence, enceinte, ont assisté à l'un des derniers défilés au programme. Le couple a partagé les meilleurs moments de son unique sortie mode de cette folle semaine avec ses followers.

La Fashion Week parisienne s'est achevée ce mardi 6 octobre 2020. Lucas et Clémence Pouille ont attendu le dernier jour de l'événement pour en goûter la ferveur. À 15h, le couple s'est rendu à la Samaritaine, rue de la Monnaie dans le 1er arrondissement de Paris, sur invitation de Louis Vuitton. La maison parisienne et son directeur artistique Nicolas Ghesquière y ont présenté leur collection prêt-à-porter pour les saisons printemps-été 2021.

Pour l'occasion, Lucas, Clémence et les autres chanceux invités du défilé ont reçu des masques de protection brodés du logo Louis Vuitton. Le tennisman français, qui n'a pas participé à Roland-Garros - pour cause d'opération récente du coude -, l'a porté et a ainsi accessoirisé sa tenue entièrement étiquetée Louis Vuitton. Il portait une veste teddy, un pull à capuche gris, un pantalon cargo et des baskets.

Sa femme, enceinte de leur premier enfant, avait enfilé une petite robe noire qui moulait son ventre rond, et des bottines.