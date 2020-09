Lucas Pouille bientôt papa: sa sublime Clémence enceinte, un an après le mariage

Pour annoncer cette grande nouvelle, Lucas Pouille et sa femme Clémence ont fait les choses bien. Le tennisman français de 26 ans et son épouse se sont fait photographier par celle qui immortalise les joueurs de tennis tricolores et internationaux, Corinne Dubreuil.

Le 19 septembre 2020, Lucas et Clémence Pouille ont révélé attendre leur premier enfant. Pour accompagner cette heureuse annonce, les amoureux se sont dévoilés sur la plage, Clémence exposant ses premières rondeurs de femme enceinte, en maillot de bain. Leur bonheur est immense et leur amour porté par ce petit être qui les rejoindra dans quelques mois.

Suite à cette publication sur Instagram, Lucas Pouille a reçu de nombreux messages de félicitations, notamment de la part de Novak Djokovic, de Kristina Mladenovic, Jérémy Chardy, mais également d'Amélie Mauresmo, qui l'entraîne.