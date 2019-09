Lucas Pouille : Deuxième mariage avec Clémence, sublime en robe bustier

Mariage en deux temps pour Lucas Pouille et Clémence Bertrand, l'un au Nord, l'autre au Sud.

Une semaine après leur union civile à la mairie de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine), habituée à voir les stars défiler (Jean Dujardin et Nathalie Péchalat s'y sont mariés en 2018), le joueur de tennis français de 25 ans et son épouse Clémence Bertrand ont organisé une seconde cérémonie sur la Côté d'Azur. Entre ces deux événements, le couple a pris le temps de rentrer chez lui, à Dubaï.

Si les amoureux n'ont pas encore annoncé leur deuxième mariage et n'ont pas encore partagé des photos de la fête, les invités s'en sont chargés pour eux. C'est ainsi que Noura Tsonga a publié une photo sur son fil Instagram, posant aux côtés de son mari Jo-Wilfried Tsonga, qui n'avait pas eu être présent lors de l'union civile. Il se trouvait au tournoi de Cassis qu'il a remporté.

Le couple, uni depuis juillet 2018 par les liens sacrés du mariage, était sur son 31 pour ce grand jour de fête. "Love is in the air #wedding C&L", a commenté Noura "C&L" pour Clémence et Betrand. La jeune femme a dévoilé le lieu du mariage, le cap d'Antibes, sur la Côté d'Azur. Dans ses stories Instagram, l'épouse de Jo-Wilfried Tsonga a également publié d'autres photos du mariage. Sur certaines d'entre elles, elle apparaît aux côtés de deux de ses amies, dont Clémence Bertrand est également très proche : Julia Lang et Stephanie Tuccitto. Les deux femmes sont respectivement les compagnes du tennisman français Pierre-Hugue Herbert et du joueur belge David Goffin. Toutes deux ont également publié des photos du mariage de Lucas et Clémence sur Instagram.