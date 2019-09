Lucas Pouille marié : il a épousé Clémence en présence de Stan Wawrinka

Lucas Pouille n'a pas fait long feu à l'US Open remporté dimanche 8 septembre 2019 par Rafael Nadal. Cette élimination précoce (le 29 août) au deuxième tour du dernier tournoi du Grand Chelem de l'année qui s'est joué à New York a permis au tennisman français de 25 ans de se marier le week-end dernier. Savait-il par avance que ses chances de victoire étaient minimes ou a-t-il prévu son mariage à la dernière minute ? Quoi qu'il en soit, le jeune joueur entraîné par Amélie Mauresmo a épousé Clémence Bertrand en ce début du mois de septembre.

Les jeunes mariés ont annoncé leur union le 8 septembre sur Instagram, publiant plusieurs photos de la cérémonie civile qui s'est déroulée à la mairie de Saint-Cloud, dans les Hauts-de-Seine. Cette mairie de la chic banlieue Ouest de Paris est habituée à marier les stars puisque Nathalie Péchalat et Jean Dujardin s'y sont par exemple dit oui en 2018. L'ancienne patineuse artistique et le célèbre acteur habitent la commune avec leur petite Jeanne, 3 ans et demi.

Lucas Pouille et sa belle Clémence se sont ainsi dévoilés sur les marches de la mairie. La décontraction était de rigueur puisque le marié portait un costume sombre, une chemise blanche légèrement ouverte et une paire de baskets. Clémence avait quant à elle quitté les siennes et enfilé des talons quelques minutes seulement avant de passer devant monsieur le maire. Le couple a célébré cette union civile en petit comité en présence du tennisman suisse Stan Wawrinka, qui a pu être là à temps après son élimination à l'US Open le 3 septembre dernier. Clémence était notamment entourée de Noura El Shwekh, l'épouse de Jo-Wilfried Tsonga. Le joueur français n'apparaît quant à lui pas sur les photos.

Depuis l'annonce de leur mariage, Lucas et Clémence Pouille ont reçu de nombreux messages de félicitations, notamment de Paul-Henri Mathieu et de Kristina Mladenovic. "Félicitations les potos amoureux", a commenté Yannick Noah, qui mariera dans quelques mois son fils aîné Joakim puisque le basketteur de la NBA vient de demander la main du sublime Ange Victoria's Secret Lais Ribeiro.

Peu après leur mariage, Lucas et Clémence ont repris l'avion pour Dubaï, où ils habitent.