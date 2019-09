Lucas Pouille marié: Clémence partage des photos du "plus beau jour" de leur vie

Le 7 septembre 2019, Lucas Pouille et Clémence Bertrand sont passés devant le maire de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine) qui les a faits mari et femme. Une union civile célébrée en petit comité, avec la présence du tennisman suisse Stan Wawrinka. Le maire de cette ville bourgeoise de l'ouest parisien est habitué à voir défiler les stars puisqu'il avait notamment marié Jean Dujardin et Nathalie Péchalat (qui habitent la commune avec leur fille de 3 ans et demi, Jeanne) l'été précédent.

Tout juste une semaine après leur union civile, Lucas Pouille et Clémence Bertrand ont organisé une grande cérémonie le 14 septembre, mais très loin de la région parisienne. Le joueur de tennis français de 25 ans, coaché par Amélie Mauresmo, et son épouse ont à nouveau scellé et célébré leur amour sur la Côte d'Azur. Les mariés n'avaient pas été les premiers à partager des photos de cette grande journée qui s'est déroulée au Cap d'Antibes, puisque les invités s'en étaient chargés. En effet, Noura Tsonga, la femme de Jo-Wilfried Tsonga, ou encore Julia Lang, la compagne de Pierre-Hugues Herbert, avaient publié des images sur leurs pages Instagram. C'est ainsi que l'on avait découvert que madame Pouille portait une magnifique robe bustier pour son deuxième mariage et que son mari s'était lancé dans une incroyable battle avec Gaël Monfils et David Goffin sur la piste de danse.

Se laissant sans aucun doute le temps de digérer cette nouvelle journée riche en émotions, et de faire un premier tri dans la multitude de photos prises, Clémence Pouille ne s'est exprimée que plusieurs jours plus tard. Sur un petit nuage, la jeune mariée a ainsi écrit : "Merci à tous nos invités d'avoir été aussi INCROYABLES ! Le week-end a été magique! Nous avons vécu le plus beau jour de notre vie et c'est grâce à vous tous. Merci. LOVE." Ces mots sont illustrés par des images de photographes, qui dévoilent les mariés partageant de doux moments de complicité. Les photos n'ont pas manqué de charmer, notamment Yannick Noah, qui trouve les mariés "magnifiques". Celui qui est de retour dans les bacs avec son nouvel album Bonheur indigo connaît particulièrement bien Lucas Pouille puisqu'il l'a coaché lorsqu'il était capitaine de l'équipe de France de Coupe Davis.