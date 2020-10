Novak Djokovic heurte (encore) un juge de ligne au visage : "Un drôle de déjà-vu"

Encore ! Novak Djokovic a un petit souci avec les juges de ligne. Lundi 5 octobre 2020 à Roland-Garros, le 1er mondial a malencontreusement vu sa balle s'écraser sur le visage d'un juge de ligne, lors de son huitième de finale contre Karen Khachanov. Une balle perdue et accidentelle qui ne lui a valu aucune sanction.

Ce n'est pas la première fois que Novak Djokovic heurte un juge de ligne. En septembre dernier, il y a moins d'un mois, lors de l'US Open, il avait été disqualifié après avoir frappé une balle qu'il avait encore en main en direction du fond du court. La balle avait alors atteint une juge de ligne, tombée au sol dans un cri de douleur.

Hier, Novak Djokovic a tenu à prendre la parole pour cette balle perdue. "C'était un drôle de déjà-vu. J'espère qu'il va bien parce que j'ai vu qu'il était rouge à l'endroit où la balle l'a touché à la tête. Il a été très courageux parce que c'était un vrai coup, j'étais très près", a-t-il reconnu, tout en rappelant que ce genre d'incidents était toutefois courant.

Une haine des juges de ligne ?

"Évidemment, les gens vont en faire toute une histoire à cause de ce qu'il s'est passé à New York. Mais ça m'est déjà arrivé, à moi et à beaucoup d'autres joueurs, depuis quinze ans que je suis sur le circuit. J'ai vu beaucoup de balles ricocher sur le cadre de la raquette et atteindre quelqu'un dans les tribunes ou un juge de ligne. Mais c'était effectivement une situation étrange, lundi", a-t-il résumé.