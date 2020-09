Bernard de La Villardière : son fils Marc marié à une influenceuse

La Fashion Week à Paris, édition prêt-à-porter printemps-été 2021, a débuté lundi 28 septembre 2020 pour le plus grand plaisir de toutes les fashionistas de la planète. La maison Louis Vuitton a contribué à donner le coup d'envoi de cette folle semaine avec une soirée dédiée à la présentation de sa nouvelle collection de Haute Joaillerie baptisée "Stellar". Parmi les nombreux people conviés, la présence d'une influenceuse a attiré notre attention, celle de Monica de La Villardière.

La cocréatrice canadienne du podcast très branché Fashion: No Filter (émission mode qu'elle anime avec son amie Camille Charrière) n'est autre que la belle-fille du journaliste de M6 Bernard de La Villardière puisqu'elle a épousé l'un de ses fils, Marc (32 ans), en 2018. Marc et Monica Ainley, de son nom de naissance, ont d'ailleurs récemment célébré leurs deux ans de mariage. C'est un 1er septembre que le couple s'est dit "oui", au Château de La Frette (en Isère), qui est la maison familiale des La Villardière depuis plus de deux siècles.

Lors d'une interview pour Vogue, la reine du street style pour qui la mode n'a aucun secret s'était livrée à l'époque sur ce grand moment à venir, en commençant par raconter la jolie demander en mariage de Marc de La Villardière. "Il avait tout prévu en organisant un voyage surprise à Venise tous les deux. Le matin du départ à 6h, j'étais paniquée de ne pas savoir où nous allions. Je courais à travers l'appartement avant qu'il me dise : 'Est-ce que tu veux m'épouser ?' Évidemment, j'ai dit oui, folle de joie", s'était-elle souvenue.

Avant d'organiser la cérémonie de leurs rêves, Monica et Marc s'étaient déjà mariés civilement le 1er décembre 2017. La première étape dans l'idée de "vivre deux cérémonies totalement différentes". "La première, à la mairie, à Paris, en plein hiver. La seconde, à l'église, à la campagne, au coeur de l'été. Ce sont vraiment deux ambiances qui me tenaient particulièrement à coeur et qui représentent pour moi la France... mais aussi l'occasion de porter des looks uniques", avait expliqué la jolie blonde à Vogue. Un grand bouleversement qui s'est terminé en apothéose avec leur mariage au château. Un grand moment de stress pour Monica, qui heureusement, était bien entourée par sa belle-famille, et notamment par l'épouse de Bernard de La Villardière. "On forme une équipe de choc avec Anne, ma belle-mère : elle est formidable pour l'organisation de ce mariage."

Après ce grand moment, le couple s'était offert un road trip de trois semaines au Japon. Depuis qu'ils se sont dit "oui", ils filent toujours le parfait amour.