Georgina Rodriguez : La chérie de Cristiano Ronaldo, canon à la Mostra de Venise

Avant de jeter l'ancre à Venise, Georgina Rodriguez a profité d'un yacht trip près des côtes italiennes. Son compagnon Cristiano Ronaldo, leurs quatre enfants - l'aîné Cristiano Jr. (10 ans, né d'une mère porteuse), Alana (3 ans, la fille biologique de Cristiano et Georgina) et les jumeaux Mateo et Eva (3 ans, également nés d'une mère porteuse) - ont fait étape à Portofino et à Savone.

Rentré à Turin pour reprendre l'entraînement et rencontrer son nouveau coach, Andrea Pirlo, "CR7" s'est rapidement envolé au Portugal. Il y retrouve ses partenaires en sélection pour deux matchs de Ligue des Nations, face à la Croatie et la Suède.