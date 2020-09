Pierre Niney et sa compagne Natasha : arrivée remarquée à la Mostra

Un des premiers films présentés en compétition à la 77e édition de la Mostra de Venise se trouve être le seul long métrage français en course : le thriller et drame Amants, réalisé par Nicole Garcia. Avant sa projection dans la salle de gala du Palais ce 3 septembre 2020 au soir, les acteurs du film ont fait une arrivée remarquée dans la Sérénissime : les comédiens Pierre Niney, Stacy Martin et Benoît Magimel.

Ce premier grand festival de cinéma depuis le début de la crise sanitaire s'accompagne de caméras thermiques, de masques bien sûr, mais également d'un haut mur gris empêchant les attroupements près du tapis rouge. Mais une tradition persiste : l'arrivée des célébrités en vaporetto. Mercredi, Pierre Niney et sa compagne Natasha Andrews ont été accueillis par les photographes. Les parents des petites Lola et Billie (2 ans et 1 an) ont volontiers pris la pose bras dessus bras dessous.