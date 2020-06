Cristiano Ronaldo : Georgina Rodriguez fait grimper la température sur un yacht

Depuis tout petit, Cristiano Ronaldo a l'habitude que la mer fasse partie de son environnement proche. Il a grandi sur l'île de Madère, au Portugal. C'est toujours avec beaucoup de plaisir que le footballeur de 35 ans retrouve les eaux, pas seulement pour se rafraîchir mais également pour entretenir son bronzage quasi permanent.

Dimanche 28 juin 2020, le quintuple Ballon d'or s'est rendu à Portofino, station balnéaire très prisée des stars qui a l'avantage de ne se situer qu'à deux heures de route de Turin, où il habite avec sa famille. Cristiano Ronaldo s'est engagé à l'été 2018 avec la Juventus, il avait donc quitté Madrid avec sa compagne Georgina Rodriguez, son fils aîné Cristiano Jr, qui vient de fêter ses 10 ans, ses jumeaux Eva et Mateo qui ont soufflé leurs troisièmes bougies ce mois-ci et enfin Alana Martina, 2 ans et demi, qu'il a eue avec Georgina.

A Portofino, CR7 a loué un magnifique et gigantesque yacht sur lequel il a été photographié au cours de la journée. Au programme, bien évidemment, de nombreuses baignades dans les belles chaudes de la Méditerranée. Georgina Rodriguez a également été aperçue, mais toujours habillée.

C'est sur Instagram que l'ancienne danseuse espagnole de 26 ans (née en Argentine) a fait grimper la température. Elle y a publié une photo d'elle en train de bronzer, dans un maillot de bain string. "Grand est celui qui n'a pas besoin d'éteindre la lumière des autres pour briller", a-t-elle commenté en légende. La compagne de Cristiano Ronaldo ravive une nouvelle fois les rumeurs de mariage en affichant son magnifique diamant.