Cristiano Ronaldo et Georgina fiancés ? Une photo et une bague sèment le doute

Cristiano Ronaldo a-t-il demandé la main de sa compagne, Georgina Rodriguez ? Sur Instagram, les fans du footballeur portugais pensent bien que oui. Et difficile de ne pas être de leur avis ! En outre, une bague tape-à-l'oeil est venue semer le doute...

Samedi 22 août 2020, Cristiano Ronaldo a posté une photo sur son compte Instagram suivi par 237 millions d'abonnés - il est la personnalité la plus suivie au monde - sur laquelle il prend la pose, lunettes sur le nez et chemise estivale négligemment enfilée sur un jean blanc, avec sa compagne Georgina Rodriguez, dans une robe moulante en dentelle orangée. "Mon amour", a-t-il sobrement écrit en légende. Sur le compte de la jolie brune, on peut voir la même photo, mais avec l'inscription "Ouiii" en légende et un émoji rose. Un oui comme dans "oui je te veux comme mari" ? Possible !

Si le footballeur portugais de 35 ans, engagé dans l'équipe de la Juventus, n'a rien posté après cela, ce n'est pas le cas du mannequin de 26 ans. En effet, Georgina Rodriguez a ensuite partagé une photo d'elle, localisée à Lisbonne au Portugal, dans la même tenue, mais avec une énorme bague sertie de diamants à la main gauche. La jeune femme porte souvent des bagues très voyantes, mais celle-ci en particulier n'aurait encore jamais été vue à son doigt auparavant... Cristiano Ronaldo aurait-il fait sa demande de fiançailles lors de son séjour estival en Europe ? Le couple navigue sur un magnifique yacht et a visité plusieurs pays, dont l'Italie.

Pour rappel, Cristiano Ronaldo et Georgina Rodriguez sont ensemble depuis presque quatre ans. Une histoire de coeur venue anéantir la persistante rumeur sur la supposée homosexualité du footballeur. Une rumeur notamment alimentée par le fait que CR7 est devenu le père Cris­tiano Junior en juin 2010, puis des jumeaux Eva et Mateo, en juin 2017, tous nés par mère porteuse aux États-Unis. Mais, avec sa compagne actuelle, il est aussi devenu le père d'Alana, née en 2017.