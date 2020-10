Léa Seydoux change de tête : fini le blond, place à la coupe garçonne !

Mardi, la maman du petit George (3 ans) a fait bonne figure malgré un nouveau report du tant attendu James Bond, No Time To Die, dans lequel elle retrouve le rôle de Madeleine Swann. Alors qu'il devait sortir au cinéma en avril 2020, puis en novembre prochain, la production a annoncé un nouveau report au 2 avril 2021 à cause de la crise du coronavirus, qui contraint encore de nombreux cinémas dans le monde à rester fermés. L'interprète de James Bond, Daniel Craig a commenté lundi cette triste nouvelle lors de son passage dans l'émission The Tonight Show : "Tout ça est juste plus grand que nous. Nous voulons sortir le film en même temps partout dans le monde et ce n'est pas le bon moment. Donc croisons les doigts pour que le 2 avril soit notre date."