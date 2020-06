James Bond papa dans "No Time to Die" : Daniel Craig y est pour quelque chose

Voilà un personnage pour le moins inattendu ! Attention spoiler : près de cinq mois avant la sortie de Mourir peut attendre (No Time to Die en version originale), le 25e film de la saga James Bond, on apprend que l'agent spécial 007 devient papa. Comme l'a rapporté le Daily Mail le 6 juin 2020, des documents issus du tournage et vendus aux enchères sur eBay indiquent que l'espion de Sa Majesté aurait une fille dans le prochain film, dont la sortie a été repoussée au 20 novembre 2020 à cause de la crise sanitaire.

Le personnage incarné par Daniel Craig se retrouvera donc père d'une petite Mathilde, 5 ans, née de ses amours avec le Dr. Madelaine Swann, la psychologue française jouée par Léa Seydoux dans le précédent long métrage, Spectre. Sur le planning de tournage dérobé et revendu, une scène tournée dans le Sud de l'Italie en septembre 2019 met en avant le Dr. Swann et l'agent Nomi (interprétée par Lashana Lynch) avec Mathilde, incarnée par la jeune actrice Lisa-Dorah Sonne. Des photos de paparazzi prises à cette période viennent confirmer en images l'arrivée de ce nouveau personnage.

"Oui, c'est vrai, a commenté une source du tabloïd. Bond est papa. Daniel [Craig] voulait que ce James Bond soit le plus surprenant et le plus divertissant. Daniel est plus vieux et Bond plus mature, considérant la vie à travers le prisme de la paternité. Mais il y a bien plus que cela (...). Bond a toujours usé de son charme pour se faire un chemin vers le coeur et le lit de centaines de femmes magnifiques, apparemment sans aucune conséquence. Faire de lui un père ouvre tout un nouveau monde en termes de développement dramatique et d'histoire."