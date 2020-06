Ben Affleck : Sa compagne Ana de Armas fait un carton auprès de ses enfants

Ben Affleck souhaitait que ses enfants apprennent à connaître sa nouvelle compagne, Ana de Armas. Alors il ne pourrait être plus heureux, car les trois enfants apprécient la jeune femme et s'éclatent avec elle ! Seraphina et Samuel lui ont même fait une blague, en posant une photo d'elle géante dans leur jardin.

Ben Affleck's new love Ana de Armas proves she's a BIG hit with his kids https://t.co/TWdX9v5zC5 — Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) June 6, 2020

Ben Affleck et Ana de Armas sont en couple depuis le début du mois de mars. Les amoureux ont rapidement confirmé les soupçons dont ils faisaient l'objet en enchaînant les sorties en tête à tête. Pour les 32 ans de sa chérie, l'acteur de 47 ans et interprète de Batman lui a fait une surprise en l'emmenant en week-end, dans le désert. Depuis, Ana côtoie également les enfants de son compagnon, Violet, Seraphina et Sam (14, 11 et 8 ans, nés de son précédent mariage à l'actrice Jennifer Garner). Ils ont célébré ensemble le Memorial Weekend, consacré aux soldats américains morts au combat. "Il veut que les enfants passent du temps avec elle pour qu'ils puissent apprendre à la connaître", a rapporté une source du magazine People. Ils apprennent à la connaître et, mieux que ça, ils l'apprécient !

