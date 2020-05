Ben Affleck amoureux : Il embrasse à pleine bouche Ana de Armas

Fous amoureux l'un de l'autre, Ben Affleck et Ana de Armas ont officialisé leur amour dans le clip Antes Que El Mundo Se Acabe (traduit par Avant la fin du monde) qui a été publié sur Youtube jeudi 14 mai. Le couple apparaît en train de s'embrasser avec fougue dans un désert de californie. La James Bond girl officialise également ainsi son idylle avec l'acteur, de quinze ans son aîné.

Mettant en scène "plus de cent baisers à travers le monde", ce clip met en scène 113 couples du Mexique, de Porto Rico, d'Argentine, des États-Unis et de nombreux autres pays à l'heure du confinement imposé dans le monde entier à cause de la pandémie de coronavirus. Mis à part Ben Affleck et sa chérie, d'autres célébrités sont présentes dans le clip comme Ricky Martin et Jwan Yosef , Zoe Saldana et Marco Perego ou encore Bad Bunny et Gabriela Berlingeri.

Sur Instagram, l'artiste Residente qui a imaginé le clip a expliqué : "Cette vidéo est sortie pour nous tenir compagnie. Nous partageons la même crainte car nous n'avons jamais été confrontés à une telle pandémie en ces temps, mais une pandémie comme celle-ci n'a jamais fait face à une telle force de solidarité. Merci à tous les baisers dans toutes les langues. Et si c'est la fin, nous en trouverons la beauté. Mais peut-être que c'est maintenant que tout commence..."

Âgé de 47 ans, Ben Affleck est papa de trois enfants : Violet (14 ans), Seraphina (11 ans) et Samuel (8 ans), tous issus de son mariage passé avec Jennifer Garner. Sa chérie, Ana de Armas, est l'ex-femme de l'acteur Marc Clotet. Ils ont divorcé en 2013 après deux ans de relation.