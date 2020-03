Ben Affleck en couple : il craque pour la nouvelle James Bond girl...

Ana de Armas sera bientôt sur les écrans de cinéma. La jolie Cubaine de 31 ans est la nouvelle James Bond girl du film No Time to Die, dont la sortie a été repoussée de quelques mois à cause du coronavirus. Par le passé, Ben Affleck (47 ans) est devenu père de trois enfants : Violet (14 ans), Seraphina (11 ans) et le petit Samuel (8 ans), qu'il a accueillis avec son ancienne épouse, Jennifer Garner. De son côté, Ana de Armas a été mariée à l'acteur Marc Clotet pendant près d'un an, avant de divorcer en 2013 après deux ans de relation.