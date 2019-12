Jennifer Garner et Ben Affleck à la messe : leurs trois enfants ont bien grandi

Voilà une jolie surprise cachée dans le calendrier de l'Avent ! Pour se rendre à la messe dominicale du 1er décembre 2019, Jennifer Garner et Ben Affleck se sont retrouvés dans la ville de Los Angeles avec leurs enfants. Une tribu que l'on adore voir évoluer d'année en année. Désormais, Violet, l'aînée de l'ancien couple, a 14 ans, Seraphina a 10 ans et Samuel 7 ans. Pour compléter cette charmante liste, la maman de l'acteur, Christine Anne Boldt, s'est jointe à la bande. Amen !

Ces images sont d'autant plus plaisantes à regarder que, pendant un temps, Ben Affleck a cru qu'il aurait bien du mal à revoir ses chères têtes blondes. Après un an d'abstinence – et pléthore de passages en rehab –, le comédien de 47 ans a été surpris, le 26 octobre 2019, dans un état d'ébriété inquiétant à l'arrivée de la soirée d'Halloween organisée par l'Unicef. "Ça arrive, c'était un faux pas, expliquait-il ensuite à TMZ. Mais je ne vais pas laisser ça faire tout capoter." L'alcool est effectivement à l'origine, entre autres, de sa séparation avec Jennifer Garner et plus récemment avec Lindsay Shookus. Pire, il a longtemps empêché le divorce des deux stars d'être finalisé.

Divorce de Jennifer Garner et Ben Affleck : qui a la garde des enfants ?

Si la séparation est devenue officielle aux yeux de la loi le 5 octobre 2018, du côté de la garde des enfants, c'est forcément plus compliqué. Avant de statuer, Jennifer Garner voulait s'assurer que Ben Affleck ne représenterait jamais une menace pour personne. "Ce qui la préoccupe, c'est sa sobriété et de savoir si oui ou non elle peut se reposer sur lui", affirmait une source auprès de People. Résultat des courses : les ex doivent se consulter pour toutes les décisions qui concernent leur éducation, mais pour les garder avec lui, le père doit être accompagné d'une personne capable de surveiller son état. D'après la décision du juge, les enfants aussi peuvent décider d'eux-mêmes de rester avec leur mère ou leur père, selon son état...