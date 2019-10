Ben Affleck retrouve Jennifer Garner et ses enfants après une rechute alcoolique

Lutter contre une addiction est une route longue et sinueuse. Ben Affleck lutte contre son alcoolisme depuis plus de dix ans et il n'est pas à l'abri d'une rechute.

À peine quelques heures après avoir posté un message fort sur Instagram dans lequel il se félicitait d'un peu plus d'un an de rémission, Ben Affleck a été aperçu titubant et manquant de tomber, ce samedi 26 octobre, à son arrivée à la soirée d'Halloween d'Unicef Masquerade à l'hôtel La Peer à Los Angeles. Pour l'occasion, la star hollywoodienne de 47 ans portait un costume noir et un masque de squelette.

Le lendemain, il allait faire amende honorable à la porte de son ex, Jennifer Garner, un café glacé à la main. Selon le site américain TMZ dans une interview décrochée à l'entrée du jardin de l'actrice d'Alias, Ben Affleck a déclaré que cette soirée n'était qu'une sortie de route : "Ça arrive, c'était un faux pas. Mais je ne vais pas laisser ça faire tout capoter." Toujours selon TMZ, un proche de l'acteur aurait confié qu'il était tout à fait conscient de la possibilité de rechuter. "La sobriété est un chemin difficile et semé d'embûches pour les gens qui se battent contre une addiction. Ben n'a jamais caché qu'il pourrait rechuter. C'est un travail constant qu'il devra réaliser toute sa vie."

Trois ans après leur séparation, le divorce du couple de stars a été rendu officiel en octobre 2018. Ben Affleck n'a jamais caché que sa priorité était d'être un père présent pour ses trois enfants, Violet (13 ans), Seraphina (10 ans) et Samuel (7 ans) et c'est en famille qu'il a passé sa journée du dimanche. À quelques jours d'Halloween, le jardin de Jennifer Garner est déjà dans le ton avec ses citrouilles et Jack O'Lantern. Ce faux pas n'a pas eu l'air d'inquiéter Jennifer qui soutient Ben depuis le début dans son combat contre l'alcool.