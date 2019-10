Ben Affleck malicieux : "Oui, j'ai des rencards, mais soyons sérieux..."

Célibataire - du moins aux yeux du public - depuis la fin au mois d'avril de sa relation avec la productrice télé Lindsay Shookus, qui a duré environ deux ans, Ben Affleck a en tout cas quelque chose qui plaît beaucoup à la gent féminine : de l'humour.

Quelques heures seulement après les révélations de la Page Six du New York Post sur son recours supposé à l'application de rencontres Raya, réservée aux célébrités en quête d'histoires d'amour, l'acteur et réalisateur de 47 ans s'est joué des rumeurs dans un post Instagram malicieux, samedi 26 octobre 2019. "AH, vous m'avez démasqué. Je vais à des rancards", commence par écrire l'ex-mari de Jennifer Garner, père avec elle de trois enfants - Violet (13 ans), Seraphina (10 ans) et Samuel (7 ans). Avant de poursuivre avec le véritable sujet de son post : son combat face à l'alcoolisme et un hommage à ceux qui l'aident à rester sobre, depuis un peu plus d'un an.

"Soyons sérieux un instant et parlons de ce qui est réellement important, poursuit-il ainsi : je suis en rémission depuis un peu plus d'un an et aider les autres fait partie du processus. The Midnight Mission est une organisation incroyable qui vient en aide à ceux qui ont besoin de se loger, de se former, de s'épanouir et de se rétablir. Je fais aujourd'hui un don parce qu'il y a des gens qui chaque jour se battent contre leurs addictions sans en avoir les moyens et qui ont besoin d'aide." Et de conclure avec une nouvelle touche d'humour : "@Raya, tu es partante ? Qui me suit ? Cliquez sur le lien dans ma bio pour faire un don." Une belle initiative de la part de la star hollywoodienne, totalement honnête sur ce démon de l'alcool avec lequel il est aux prises depuis ses jeunes années et qui avait repris l'ascendant sur lui en 2017-2018... Réalité et fiction se rejoindront d'ailleurs dans quelques mois, lorsque le public découvrira l'acteur sur les écrans dans The Way Back, film de Gavin O'Connor dans lequel il incarnera une star du basket déchue qui a perdu sa femme et sa famille en raison de son addiction et tente d'inverser la tendance.

Côté coeur, de sources concordantes, Ben Affleck fait passer ses enfants et son travail avant le reste, mais s'autorise quelques rendez-vous galants, sans nécessairement chercher une relation sérieuse pour le moment.