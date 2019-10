Ben Affleck cherche l'amour sur une application pour célébrités

Pas facile de trouver sa moitié lorsque l'on s'appelle Ben Affleck. Selon les informations de Page Six, publiées le 23 octobre 2019, l'acteur américain de 47 ans s'essaye aux applications de rencontre. Le héros de Gone Girl chercherait en effet l'amour sur le site Raya, réservé aux célébrités célibataires, depuis qu'il a rompu avec Lindsay Shookus et Shauna Sexton.

"Il a l'air de vouloir une véritable partenaire et ne cherche pas à sortir avec une célébrité. Il est du genre privé et il va bien maintenant", a rapporté une source, faisant référence au problème d'addiction à l'alcool contre lequel l'acteur lutte depuis des années. "Il a ses enfants et se concentre sur le travail, mais il est prêt à retomber amoureux." Toujours selon ce site, la star de Batman aurait récemment profité d'un rendez-vous avec une jeune femme brune à l'hôtel Bel-Air : "Ça avait l'air innocent, comme un premier rendez-vous, a raconté un témoin. Il n'y avait pas de démonstration d'affection ou chose du genre. Ils dînaient."

Depuis que l'éventuelle présence de Ben Affleck sur Raya a été médiatisée, un proche a précisé que la star avait modifié son profil sur l'application : le comédien aurait non seulement changé les photos, mais également modifié la chanson qui accompagne sa page pour ajouter le titre Guava Jello de Bob Marley. Impossible d'affirmer pourtant qu'il s'agit bel et bien de la star puisque le Daily Mail avance qu'il s'agit d'un imposteur et d'un faux compte...

Depuis qu'il a divorcé en 2015 de l'actrice Jennifer Garner, la mère de leurs trois enfants Violet, Seraphina et Samuel (13, 10 et 7 ans), Ben Affleck a fréquenté la productrice de télévision Lindsay Shookus entre 2017 et 2019. Il a également passé du temps en compagnie d'une certaine Shauna Sexton, un jeune mannequin Playboy.