Ben Affleck en couple avec Ana de Armas : retour sur les femmes de sa vie

Beau brun ténébreux révélé en 1997 dans le film Will Hunting, Ben Affleck a rapidement été considéré comme un véritable sex symbol auprès de la gent féminine du monde entier. Retour sur les femmes (chanceuses ?) qui ont partagé la vie trépidante de Ben Affleck.

Gwyneth Paltrow, le premier amour

Ben a seulement 25 ans lorsqu'il est à l'affiche du film Will Hunting en 1997. Il rencontre une autre actrice du même âge que lui et tombe sous son charme. Il s'agit de Gwyneth Paltrow. Très remarquée dans le film Seven et connue pour être l'ex de Brad Pitt (avec qui elle est restée trois ans), la jolie blonde fait rapidement chavirer le coeur du jeune homme. Ensemble, ils tournent dans le film d'amour par excellence : Shakespeare in Love (Gwyneth remportera d'ailleurs l'Oscar de la meilleure actrice pour son rôle de Juliette). Pourtant dans la réalité, leur histoire n'est pas de tout repos et les disputes se multiplient. Une relation passionnelle avec de nombreuses montagnes russes qui n'ont apparemment pas laissé que de bons souvenirs à Gwyneth.

Celle-ci avouera même au micro de la radio Sirius XFM après leur rupture en 2000 que leur relation s'appuyait uniquement sur une attirance physique. "Je pense que quand vous avez une vingtaine d'années, vous pouvez totalement être séduite par la beauté d'un homme. Vous êtes jeune, vous êtes immature et vous avez tendance à être superficielle. Vous pensez qu'être avec quelqu'un de beau valide qui vous êtes vous-même. C'est faux, bien sûr" expliquait-elle. Visiblement amère, elle confiait également que ce n'était "pas une bonne période pour avoir une copine pour Ben Affleck", mais aussi que monsieur "ferait mieux de sortir avec des stripteaseuses". Oups !

Jennifer Lopez, la relation (trop) médiatisée

Encore un peu chamboulé par sa rupture avec Gwyneth, Ben croise le chemin d'une autre star internationale : Jennifer Lopez. Coup de foudre immédiat pour les deux célébrités qui se fiancent au bout d'à peine trois mois de relation. Complètement accro à son nouveau chéri, J.Lo le fait tourner dans ses clips (Jenny From the Block notamment) et lui dédie même un album entier This Is Me... Then sorti en 2002. Visiblement légèrement oppressé par la bomba latina, Ben rompt quelques mois avant leur mariage en 2004.

Il confiera après sa rupture qu'il se sentait comme "sur une roue de hamster dans une cage" avec Jennifer Lopez. "Plus je courais dans la cage, plus vite on voulait se débarrasser de moi. [...] Je suffoquais et j'étais très malheureux" déclarait-il au Sun. Une analyse pas très sympathique pour Jennifer. Traumatisée par cette histoire d'amour malheureuse, l'interprète du titre Same Girl expliquait que cette rupture l'avait "éviscérée". "J'ai perdu pied, j'ai remis en question ma carrière d'actrice, je me suis demandé si je n'étais pas mauvaise en tout. Et ma relation avec Ben s'autodétruisait sous les yeux du monde entier" avant d'ajouter qu'il lui avait fallu "deux ans pour remonter la pente".

Jennifer Garner, (enfin) la relation stable

Ils se sont croisés pour la première fois sur le tournage du film Pearl Harbor en 2000, mais c'est en tournant le film Daredevil (sorti en 2003) qu'ils tombent amoureux.

Les deux acteurs commencent une idylle (après la rupture de Ben avec J.Lo) et se fiancent en avril 2005. En octobre 2005, Jennifer est enceinte de leur premier enfant. Ensemble, ils auront trois enfants : Violet née en décembre 2005, Seraphina en janvier 2009 et Samuel en février 2012. Ils restent treize ans ensemble et se séparent en juin 2015 (leur divorce officiel a été prononcé en octobre 2018). Très amoureux, Ben expliquera qu'il avait commencé à boire "de plus en plus lorsque son mariage s'effondrait". Souffrant d'alcoolisme, il expliquera au New York Times que cette séparation a été "le plus grand regret" de sa vie.

Ben Affleck et Ana de Armas, la perle ?

Après avoir enchaîné quelques aventures, Ben pourrait bien avoir trouvé sa perle. L'acteur de 47 ans a rencontré l'actrice Ana de Armas sur le tournage du film Deep Water, tourné à La Nouvelle-Orléans. Entre eux, il y a apparemment eu "une connexion instantanée", d'après une source à People Magazine. "On sentait qu'il y avait une belle alchimie entre eux, dès le départ. Ben semblait vraiment très détendu et heureux près d'Ana", avait-elle précisé. Malgré leurs seize ans d'écart, les deux tourtereaux s'affichent toujours plus complices à chacune de leurs apparitions... Alors, Ana saura-t-elle dompter le beau Ben ?