Jennifer Garner : Cet acte d'amour pour Ben Affleck pendant sa désintoxication

Depuis plusieurs années, Ben Affleck lutte contre son addiction à l'alcool. S'il est désormais sobre, c'est bel et bien la boisson qui est à l'origine de son divorce d'avec Jennifer Garner. Pourtant, cette dernière fait encore tout pour préserver son mari, notamment en rattrapant le coup sur certains rôles. C'est en tout cas ce qu'a déclaré le réalisateur Gavin O'Connor au magazine étudiant de l'université de Pennsylvanie, 34th Street.

Nous sommes début octobre 2018 et Ben s'apprête à commencer le tournage de son nouveau film, The Way Back. Il doit y interpréter Jack Cunningham, ancienne gloire de basket-ball universitaire, qui a tout perdu à cause de son alcoolisme. Hasard de la vie, au même moment, Ben Affleck perd le contrôle de la sienne et s'enfonce lui aussi dans son addiction. "Alors, il a fini par aller en cure de désintoxication, raconte Gavin, et je ne savais pas si le film était enterré. Le studio pensait certainement que le film était enterré. Son ex-épouse Jennifer Garner m'a appelé et m'a dit que lorsqu'il était allé en cure de désintoxication, il avait pris un ballon de basket avec lui. Elle a dit : 'Gavin, il te demande, s'il te plaît, ne lâche pas le film, il veut vraiment le faire.'"

"Donc, il est resté environ une semaine en désintoxication (...) et, au bout d'une semaine, j'ai pu aller le voir. Nous avons passé une demi-journée ensemble et nous avons trouvé un moyen de faire le film d'une manière qui fonctionnera pour lui, car il avait surtout besoin de récupérer et de retrouver sa sobriété. C'était la priorité. Puis il est sorti la veille du début du tournage. Nous avons donc eu un gars très brut et vulnérable qui s'est présenté pour notre premier jour de tournage."

Depuis sa sortie de désintoxication, et malgré quelques petites rechutes, Ben Affleck partage son temps entre les plateaux de tournage, ses enfants et un travail acharné de sensibilisation sur les ravages de l'alcoolisme.