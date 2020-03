Ben Affleck et Ana de Armas en couple : photos et "belle alchimie"

Entre Ben Affleck et Ana de Armas, c'est du sérieux. Les deux acteurs ont passé les dernières semaines à parcourir les plus belles plages du monde, et reviennent tout juste d'un voyage au Costa Rica. Là-bas, ils avaient été vus et photographiés ensemble, au coucher de soleil, près de la mer. On voyait Ben Affleck prendre sa belle en photo, qui portait pour l'occasion une robe d'été en maille transparente.

Mercredi 18 mars 2020, Ana de Armas a publié ces photos sur Instagram. Si la première, un portrait, est excellemment bien réussie, les cinq autres photos laissent un peu plus à désirer. On y voit la silhouette floue de la prochaine James Bond girl marcher sur la plage, cheveux au vent. Un bien joli souvenir toutefois de ces vacances en amoureux.

Ana de Armas et Ben Affleck se sont rencontré cet hiver sur le tournage du film Deep Water, tourné en Nouvelle-Orléans. Ils ont eu "une connexion instantanée", d'après une source à People Magazine. "On sentait qu'il y avait une belle alchimie entre eux, dès le départ. Ben semblait vraiment très détendu et heureux près d'Ana", avait-elle précisé. Le début d'une belle complicité, malgré leurs seize ans d'écart.

Pour rappel, Ben Affleck, âgé de 47 ans, est papa de trois enfants : Violet (14 ans), Seraphina (11 ans) et Samuel (8 ans), tous issus de son mariage passé avec Jennifer Garner. De son côté, Ana de Armas a déjà été mariée auparavant, à l'acteur Marc Clotet, avant de divorcer en 2013 après deux ans de relation.