James Bond : Daniel Craig amoureux de Léa Seydoux dans "Mourir peut attendre"

Le très sexy Daniel Craig et ses yeux bleus glace reviennent pour notre plus grand plaisir dans le dernier opus de la saga James Bond. Presque cinq ans après le film Spectre (sorti en 2015), l'acteur de 51 ans enfile à nouveau l'élégant smoking du mythique espion britannique. Le 4 décembre 2019, la bande-annonce du prochain volet de la saga a enfin été mise en ligne. Baptisé Mourir peut attendre, on y découvre l'agent 007 entouré de Léa Seydoux (Madeleine Swann dans Spectre) mais aussi de nouvelles James Bond girls comme Ana de Armas (Paloma) ou Lashana Lynch (Nomi). Il retrouvera également Ben Whishaw (Q) et affrontera son ennemi Rami Malek (Safin).

Le pitch ? Bond... James Bond s'est retiré des services secrets et mène une vie paisible en Jamaïque. Sa petite retraite anticipée est de courte durée puisqu'un vieil ami, Felix Leiter (de la CIA), vient lui demander de l'aide. Sa mission, s'il l'accepte, est de sauver la vie d'un scientifique kidnappé parnde dangereux criminels. Bien sûr, l'agent secret va se retrouver face à de nouveaux ennemis toujours plus perfides et cruels.

En salles le 8 avril 2020, ce sera le dernier film dans lequel Daniel Craig incarnera l'emblématique espion. Le tournage de ce 25e volet de la saga s'est achevé le 25 octobre 2019. Selon Allociné, le budget de ce film s'élèverait à plus de 250 millions de dollars (soit le budget le plus important pour un James Bond). Réalisé par Cary Joji Fukunaga (réalisateur de la première saison de la série True Detective), ce film permet également de découvrir de merveilleuses images de la ville de Matera, en Italie. Bref, que de très bonnes raisons d'aller voir le dernier James Bond !