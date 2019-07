James Bond : Qui est Lashana Lynch, la nouvelle 007 ?

Selon TMZ, l'actrice britannique Lashana Lynch (31 ans) serait sur le point de prendre la relève dans le prochain film de la saga James Bond. La vedette de "Captain Marvel" sera bientôt à l'affiche du 25e épisode des aventures de l'agent 007 dont le tournage se déroule actuellement en Italie et en Grande-Bretagne.

Alors, notre mythique Daniel Craig sera-t-il bientôt évincé du film ? Non. l'actrice d'origine jamaïcaine ne sera pas la nouvelle James Bond, mais un nouvel agent secret qui subtilise (temporairement) son nom d'agent. Un journaliste du Daily Mail précise : "Les tradis peuvent se détendre : elle n'est pas le nouveau James Bond, mais un nouveau personnage qui récupère son nom d'agent secret."

Les "James Bond Women"

C'est Phoebe Waller-Bridge, actrice, réalisatrice et scénariste de ce nouvel épisode qui a été à l'origine de cette idée. Recrutée pour veiller à une meilleure représentation des femmes dans le film, elle a imposé un autre changement notable pour les femmes. Les "James Bond girls" changent de nom, et s'appellent désormais les "James Bond women". L'univers des James Bond ne serait donc pas aussi "macho" qu'on pourrait le penser.

N'oublions pas qu'une femme agent secret est déjà une révolution, mais une femme noire est aussi un grand pas dans l'univers des 007. Quelques mois auparavant, l'acteur Idris Elba avait été pressenti pour figurer lui aussi au casting du prochain James Bond. Celui-ci avait par la suite refusé cette proposition après un déferlement d'insultes racistes à son encontre sur internet.

"Lashana est brillante !"

Une source a confié au Daily Mail : "C'est un James Bond pour l'époque moderne qui parlera à une génération plus jeune, tout en restant fidèle à ce que l'on attend d'un James Bond. (...) Il y a des scènes de poursuites et de bagarres spectaculaires, et Bond est toujours Bond, mais il doit apprendre à gérer le monde de #MeToo." avant de conclure : "Lashana est brillante !"