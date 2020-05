Ben Affleck amoureux : nouvelle étape franchie avec Ana de Armas et ses enfants

C'est décidément du sérieux entre Ben Affleck et Ana de Armas ! Depuis qu'ils se sont rencontrés sur le tournage du film Deep Water à l'automne 2019, les deux acteurs ne se quittent plus. Ces 23 et 24 mai 2020, marqués par les commémorations du Memorial Day aux États-Unis, le comédien de 47 ans a même invité sa chère et tendre à passer le week-end chez lui avec ses trois enfants, Violet, Seraphina et Sam (14, 11 et 8), nés de son mariage passé avec Jennifer Garner.

"Il veut que les enfants passent du temps avec elle pour qu'ils puissent apprendre à la connaître", a rapporté une source du magazine People. Et il semble que le courant soit plutôt bien passé entre Ana de Armas et les enfants de son compagnon : samedi, la joyeuse troupe a été aperçue, masquée, en pleine balade dans les rues de Los Angeles, avec pas moins de trois chiens. C'est d'ailleurs en promenant leurs chiens respectifs que Ben Affleck et sa nouvelle petite amie s'affichent régulièrement bras dessus bras dessous depuis le mois de mars dernier. Le 1er mai, Ana de Armas a officialisé cette idylle sur les réseaux sociaux à l'occasion de son anniversaire.