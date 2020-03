Ben Affleck et Ana de Armas amoureux : sortie toutou et baisers

Ben Affleck et Ana de Armas ne se quittent plus. Depuis leur rencontre sur le tournage du film Deep Water cet hiver, les deux acteurs ne sont jamais l'un sans l'autre. Après de merveilleuses vacances à Cuba, d'où elle est originaire, puis au Costa Rica, les amoureux sont de retour aux États-Unis.

L'occasion pour Ana de Armas et Ben Affleck de mettre leur idylle naissante à la rude épreuve du confinement. Leur temps à deux semble en tous cas leur réussir, puisqu'ils ont été aperçus souriants, complices et amoureux en train de promener leur chien, à Brentwood à Los Angeles. C'est là qu'ils s'embrassent, la laisse dans la main. Ce petit bichon blanc appartenant à la prochaine James Bond girl semble également apprécier la promenade, autour du pâté de maisons. Une si belle complicité pour ces deux acteurs, malgré leurs seize ans d'écart.

Lors du tournage du long métrage Deep Water - auquel Audrey Fleurot a également participé -, ils ont eu "une connexion instantanée", d'après une source anonyme à People Magazine. "On sentait qu'il y avait une belle alchimie entre eux, dès le départ. Ben semblait vraiment très détendu et heureux près d'Ana", était-il ajouté.

S'il semble passer de plus en plus de temps avec Ana de Armas, Ben Affleck profitera sans doute du confinement pour voir ses trois enfants : Violet (14 ans), Seraphina (11 ans) et Samuel (8 ans), issus de son mariage passé avec Jennifer Garner.