Jean-Pierre Foucault : Ce que sa femme lui impose pendant le confinement

Comme tous les Français, Jean-Pierre Foucault est confiné chez lui, à Carry-le-Rouet, "la commune devenue célèbre pour avoir accueilli les premiers rapatriés français de Wuhan dans un centre de vacances situé à quelques centaines de mètres de [sa] maison". Un nouveau quotidien qu'il a détaillé à nos confrères de TV Mag, mardi 24 mars 2020.

Le présentateur de 72 ans, qui a notamment officié sur TF1, a évoqué un confinement classique. Il a la chance de pouvoir prendre l'air de temps à autre, car il a un jardin et qu'il vit au bord de l'eau. Mais Jean-Pierre Foucault ne passe pas son temps à se la couler douce. "J'ai reçu des ordres très précis de l'autorité supérieure, c'est-à-dire ma femme, de ranger mon garage et mon bureau (rires). J'ai été obligé de m'exécuter et ce n'est pas terminé", a confié l'époux d'Évelyne Jarre.

Mais Jean-Pierre Foucault préfère voir le côté positif de la situation. Ce confinement lui permet de passer davantage de temps avec sa famille et donc, de la découvrir davantage : "Avec ce confinement, on redécouvre les joies que nous avions oubliées, comme parler. Je suis confiné avec mon épouse et notre fille et on parle. Avant, on se bornait à regarder son téléphone, sa tablette ou sa télévision. Là, maintenant, on prend le temps d'écouter l'autre et de se respecter les uns les autres." Et il promet que Virginie Foucault (46 ans), Évelyne Jarre et lui ne parlent pas uniquement du coronavirus.

Jean-Pierre Foucault en profite également pour lire des livres ou regarder des films. Il est aussi chargé de faire quelques courses : "Je vais faire les courses tous les deux jours au supermarché avec des gants et un masque. Il n'y a rien de pire que le mal invisible. On ne sait pas, il est peut-être là devant, peut-être qu'il n'y est pas, c'est une terrible loterie, donc ce n'est pas utile de jouer avec sa vie. (...) Je n'ai pas peur, mais je reste prudent. Je ne sors pas, je ne sors que pour l'essentiel. Je mets gants et masque. Je demande à mes proches de faire la même chose. On ne peut pas se parer autrement que de se terrer chez soi. On ne sait rien, donc c'est très compliqué."

Après avoir salué le personnel médical, Jean-Pierre Foucault a expliqué que, selon lui, l'après-coronavirus serait compliqué. Mais il compte bien profiter de chaque instant une fois la pandémie passée.