Lilian Thuram, protecteur avec son fils Marcus : "Il refusait de l'exposer"

Des exemples d'enfants de footballeurs devenus footballeurs à leur tour, Robert Pirès en connaît ! Le champion du monde 1998 et champion d'Europe 200 déplore la pression dont ils font l'objet. "Regardez tout ce qui a été écrit sur les enfants de Zizou quand ils se sont mis au foot. Ou sur ceux de Youri [Djorkaeff, également champion du monde 1998, NDLR]... Tu as à peine tapé dans le ballon qu'il y a plein d'articles sur toi. Tu fais le buzz malgré toi alors que tu n'as rien demandé et que tu veux juste t'amuser avec tes potes. Marcus, au début, il a dû souffrir de cela. Les gens ne réalisent pas cette pression et je sais de quoi je parle."

Robert Pirès est lui aussi papa d'un garçon, passionné de football. Impossible pour Théo d'échapper aux comparaisons avec son père. L'adolescent de 13 ans (né de son mariage avec Jessica Pirès) joue au même poste de milieu de terrain que lui. Il a également intégré l'académie d'Arsenal, un club dont Pirès a marqué l'histoire.

"Il sait que ce sera encore plus difficile pour lui que pour ses copains de devenir pro car on lui parlera toujours de moi, affirme Robert Pirès. Je l'ai prévenu de ce danger. C'est ce qu'a dû dire Lilian à son fils après sa sélection : vous allez voir que pour sa première conférence de presse, on ne va l'interroger que sur Lilian, ses 142 sélections et s'il espère faire aussi bien que lui, etc."

Marcus Thuram pourrait faire ses débuts en bleu lors de la prochaine trêve internationale. L'équipe de France affrontera la Finlande en amical, le Portugal et la Suède en Ligue des Nations, les 11, 14 et 17 novembre prochains.