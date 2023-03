"Regarde papa !" : Lilian Thuram très taquin avec ses fils Marcus et Kephren, la séquence fait le buzz !

On le sait, parfois le talent se transmet de génération en génération et c'est exactement ce qu'il s'est passé pour Lilian Thuram. Champion du monde avec l'équipe de France en 1998, l'ancien footballeur est considéré comme l'un des meilleurs défenseurs de l'histoire, lui qui a fait le bonheur de l'AS Monaco, de la Juventus Turin ou encore du FC Barcelone. Une carrière achevée en 2008 avec 142 sélections en équipe de France pour le natif de Pointe-à-Pitre (Guadeloupe), simplement dépassé par Hugo Lloris il y a quelques mois lors de la Coupe du monde au Qatar.

Une Coupe du monde où son fils Marcus a brillé avec les Bleus, lui qui était parti comme remplaçant avant de réussir une très belle entrée en jeu lors de la finale face à l'Argentine. À 25 ans, l'attaquant, qui évolue en Allemagne actuellement, est devenu incontournable dans l'esprit de Didier Deschamps, qui a décidé de l'appeler à nouveau pour les prochains matchs de la sélection nationale. Une nouvelle liste qui comporte 3 petits nouveaux, dont son frère Kephren, qui devrait honorer sa première sélection sous le maillot tricolore. Une grande première donc pour le jeune joueur de 21 ans, qui évolue, comme son père à une époque, à l'AS Monaco.

Lilian Thuram, comme un père envoyant ses enfants à l'école

Si on connaissait déjà les fratries en équipe de France avec la présence de Lucas et Théo Hernandez, c'est une véritable rareté d'avoir deux fils d'un ancien joueur. Forcément très fier, Lilian Thuram n'a pas hésité à publier une petite vidéo sur les réseaux sociaux qui a fait beaucoup de bruit sur les réseaux sociaux. Alors que ses deux fils sont dans une voiture et s'apprêtent à partir pour le rassemblement des Bleus, le mari de la journaliste Kareen Guiock agit comme un père qui laisserait ses enfants partir à l'école. "Eh Marcus, regarde papa !", lance-t-il, avant que Kephren ne lui rappelle qu'ils sont déjà en retard pour leur convocation à Clairefontaine.