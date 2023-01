Lilian Thuram et Kareen Guiock : Stylés et amoureux au cinéma, nouvelle apparition des mariés !

Les événements cinématographiques s'enchaînent ces derniers jours. Alors que le festival de l'Alpe d'Huez vient d'être lancé, les avant-premières parisiennes se multiplient au Grand Rex. Le lieu est le théâtre de grandes premières depuis plusieurs jours. Après Babylon de Damien Chazelle avec Brad Pitt et Astérix et Obélix, l'Empire du milieu, où le réalisateur Guillaume Canet a déclaré sa flamme à ses deux enfants Louise et Marcel, place à Divertimento, nouveau long-métrage signé Marie-Castille Mention-Schaar. Un biopic dramatique mettant en scène la talentueuse Oulaya Amamra et Niels Arelstrup.

L'équipe du film était présente mais pas que. Des stars étaient venues l'applaudir parmi lesquelles l'ancien footballeur international Lilian Thuram, dont l'un des fils a disputé la Coupe du monde cette année, et son épouse, la journaliste Kareen Guiock. Comme deux jours auparavant, où le couple est apparu très épanoui et à la pointe de la mode, c'est toujours aussi stylé qu'il a foulé le tapis rouge et pris la pose sur le photocall.

Si l'ex-sportif avait misé sur un look plutôt sobre avec pantalon noir et teddy taupe, sa femme Kareen présentait un style légèrement plus bariolé. La star du JT d'M6 qui a mis sa carrière sur pause pour se consacrer à la musique avait opté pour un pantalon à carreaux orange, un pull au méga col vert clair et une veste de costume grise. Une sortie remarquée au cours de laquelle Lilian Thuram et Kareen Guiock ont prouvé qu'ils étaient bien assortis !

Presque cinq mois de mariage

Amoureux depuis 2015, Lilian Thuram et Kareen Guiock ont passé le cap du mariage au cours de l'été dernier. C'est le 23 août 2022 qu'ils se sont dit oui avant une grande fête au château de Fontainebleau. Un événement joyeux qui n'a pas fait que des heureux. Les habitants voisins ont en effet poussé un coup de gueule, maire compris, après la nuit mouvementée et pleine de bruits qu'ils avaient passée à cause des époux et du feu d'artifice tiré à une heure apparemment indécente pendant la petite fête. Pas de quoi gâcher cette belle journée qu'ils n'oublieront jamais.