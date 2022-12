Kareen Guiock déserte l'antenne : l'épouse de Lilian Thuram se lance dans un projet inattendu, grosse annonce

C'est une nouvelle aventure qui attend Kareen Guiock-Thuram. A l'occasion d'une interview pour Télé Loisirs (qui sera dévoilée en intégralité le 5 décembre 2022), la journaliste de M6 âgée de 45 ans a annoncé qu'elle allait quitter l'antenne durant quelques mois.

Depuis dix ans, l'épouse de Lilian Thuram est la figure incontournable du 12:45 (M6). Les téléspectateurs qui suivent ce mini JT se plaisent à la voir évoluer à l'antenne. Ils seront donc tristes d'apprendre qu'elle a fait le choix de se retirer de l'antenne de "janvier à fin août" a-t-elle précisé à nos confrères. La bonne nouvelle, c'est qu'ils pourront toujours entendre sa douce fois. En effet, elle a fait ce choix car elle compte se consacrer à un projet musical qu'elle nourrit depuis "de très nombreuses années". "J'ai toujours écrit, chanté et composé. La musique m'est importante et la période de Covid-19 a remis les choses en perspective pour plein de gens, dont moi. Je me suis posé des questions existentielles sur ce que j'avais vraiment envie d'approfondir et la musique en fait partie. (...) Si tout devait s'arrêter demain, qu'aurais-je regretté de ne pas avoir fait ? La réponse était de ne pas m'être pleinement engagée dans la musique", a-t-elle déclaré.

Un nouveau projet pour la présentatrice de M6

Durant son absence, elle cèdera donc l'antenne à Nathalie Renoux (que le public connaît aussi très bien puisqu'elle est aux commandes du 12:45 et du 19:45 le weekend). De son côté, le joker du 19:45 (depuis 2021) Dominique Tenza a été titularisé. Les téléspectateurs le retrouveront ainsi du vendredi au dimanche. Pour autant, Kareen Guiock-Thuram n'a pas peur de perdre son poste. Elle ne souhaite pas que des craintes la guident et assure qu'elle n'a aucune inquiétude pour le futur. "J'ai la chance d'avoir l'appui de la direction de M6. Après, on verra ce qu'il se passera. Et puis, si cela devait arriver, ça arrivera", a-t-elle précisé.

Dans le cas où elle rencontrerait le succès, Kareen Guiock-Thuram envisagerait peut-être des changements dans ses projets télévisés. Mais en aucun cas elle ne compte abandonner complètement la télévision. "Fin août, je serai de retour sur M6, je vous le garantis ! Un jour, un doc reviendra à la rentrée et on travaille sur d'autres projets de magazines. Il y a tellement d'inconnues que ce n'est pas simple de répondre, mais il y a plein d'envies en tout cas...", a-t-elle conclu.