Lilian Thurman et sa femme Kareen Guiock, couple chic : sortie spéciale pour les jeunes mariés

Depuis 2015, Lilian Thuram (50 ans) est en couple avec la journaliste de M6 Kareen Guiock (45 ans). Leur mariage a été célébré le 23 août dernier à l'hôtel de ville et au château de Fontainebleau, non sans polémique à cause d'accusations de nuisance. Après leur noce, les amoureux ont fait une apparition publique dans les tribunes d'un match du PSG en septembre. Les voilà désormais dans un cadre radicalement différent, celui de la prestigieuse maison Hermès !

Sur Instagram, Kareen Guiock a republié en story une image de Christophe Coste, directeur d'Hermès. En légende, elle a précisé avec humour : "L'élégance en une photo (et en toute modestie)" L'événement en question a été organisé dans le cadre de la Fashion Week parisienne, une soirée dédiée aux collections masculines durant la semaine de la mode féminine. Une présentation spéciale qui va durer une semaine dans la boutique rue de Sèvres à Paris. Dans son tailleur vert agrémenté d'un foulard rouge vif, la journaliste était stylée, non loin de son mari en pull près du corps, pantalon et baskets de ville.