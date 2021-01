Karine Le Marchand : Son histoire d'amour tumultueuse avec Lilian Thuram

En couple de 2007 à 2013, Karine Le Marchand et Lilian Thuram ont vécu une histoire d'amour mais aussi une rupture très médiatisées. Interviewé par le magazine Télé Obs en 2016, l'animatrice de l'émission L'Amour est dans le pré confiait avoir rencontré le footballeur grâce... au président du Modem, François Bayrou. Une idylle qui semblait stable et sereine jusqu'en 2013 où la maman d'Alya (née en novembre 2002) décide de porter plainte contre le champion du monde de football en 1998 pour violences conjugales. Accusant le sportif de l'avoir attrapée par les cheveux puis poussée contre le réfrigérateur à trois reprises, Karine avait finalement rapidement retiré sa plainte.

"J'ai porté plainte pour montrer à ma fille qu'aucun homme, aussi connu soit-il, ne peut avoir ce genre de comportement. Finalement, comme il s'est excusé devant elle, j'ai retiré ma plainte tout en maintenant que les faits avaient bien eu lieu." avait confié l'ancienne animatrice des Maternelles au magazine ELLE.

Une rupture "surréaliste"

Le footballeur a toujours nié ses accusations. Invité sur le plateau du Grand Journal sur Canal + en octobre 2013, il avait même publiquement accusé Karine de vouloir se venger car il n'aurait pas voulu lui offrir une compensation financière (un appartement notamment) suite à leur séparation. "Je vivais avec une femme qui me dit qu'elle veut partir. Jusque là pas de problème. Elle me fait une demande. Je trouve que cette demande est déplacée" expliquait-il à Antoine de Caunes. Cette demande ? "Une compensation par rapport aux années qu'on a passé ensemble". Il poursuit : "J'ai dit non, et ça a déclenché quelque chose de vraiment surréaliste (...). Elle m'a expliqué qu'elle allait me détruire, détruire mon image". Sur le plateau, Lilian avait par ailleurs dévoilé un ancien texto de Karine : "Je rentre avec mes affaires à la maison. Si tu veux la guerre Lilian, tu vas l'avoir au-delà de ce que tu imagines."

C'est une victoire pour moi

Suite à ces accusations, Karine avait alors décidé de poursuivre Lilian pour diffamation et pour prouver sa bonne foi, elle demandait un euro symbolique de dommages et intérêts, pour rétablir son "honneur". Le tribunal correctionnel de Paris avait finalement relaxé Lilian Thuram au bénéfice de la bonne foi même si le caractère diffamatoire des propos du footballeur dans l'émission Le Grand Journal diffusée sur Canal + avait été reconnu. Karine Le Marchand s'était dite satisfaite de ce jugement : "Je suis très contente que le tribunal ait reconnu le caractère diffamatoire des propos tenus par Lilian Thuram sur Canal+. C'est une victoire pour moi", avait-elle déclaré à l'AFP.

Depuis, le papa de Marcus (23 ans, fruit de son amour avec Sandra) et Khépren (19 ans) est en couple avec la journaliste de M6 Kareen Guiock. De son côté, Karine Le Marchand est célibataire comme elle l'avait révélé en août 2020 au magazine Télé 7 Jours : "Je crois que je vais rester célibataire encore quelques années". Qui sait, Karine rencontrera peut-être bientôt l'amour elle-aussi ?