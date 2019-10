Lilian Thuram et Kareen Guiock : Adorable photo du couple au cinéma

C'est un moment d'une rareté exceptionnelle. Kareen Guiock et Lilian Thuram se sont affichés ensemble sur les réseaux sociaux alors que, de mémoire d'homme, le couple n'avait jamais osé sauter le pas. Sur Instagram, la belle animatrice de 42 ans a partagé une photo d'elle en compagnie de celui qui fait battre son coeur. Le samedi 26 octobre 2019, le couple s'est offert une petite soirée en amoureux au cinéma pour aller voir le film Hors Normes – d'Olivier Nakache et d'Éric Toledano – et a immortalisé ce joli moment. Un petit hashtag "love" laisse penser qu'entre les tourtereaux, tout roule comme au premier jour.

L'information avait circulé, en juillet 2015, alors que le magazine Voici dévoilait la nature réelle de leur relation. Depuis, Kareen Guiock et Lilian Thuram se font extrêmement discrets. S'ils sont apparus ensemble lors d'événements publics plus ou moins joyeux – récemment aux obsèques de Jean-Michel Martial pour soutenir la famille –, les amoureux sont très adeptes du précepte "pour vivre heureux vivons cachés". "Je pense aussi que la télé-réalité, la mise en scène permanente de l'intimité est indécente, vulgaire, expliquait-elle aux journalistes d'I Am Divas en décembre 2016. J'aime assez l'élégance de la discrétion, le soin qu'on prend à protéger ce qu'on a de plus cher..."