Obsèques de Jean-Michel Martial (Profilage) : Philippe Bas, Odile Vuillemin émus

Less talents français se déciment peu à peu. Encore davantage, le vendredi 18 octobre 2019, alors que l'on apprenait la mort de Jean-Michel Martial. Sur les réseaux sociaux, un tsunami d'hommages s'est abattu sur les timelines, louant la bienveillance, la douceur et le talent du comédien disparu à l'âge de 67 ans. En guise d'ultime au revoir, la famille et les proches se sont rendus en l'église Saint-Roch, dans le 1er arrondissement de Paris. Repérés dans la foule : Philippe Lavil, François Hollande, Firmine Richard, Nadège Beausson-Diagne, Thomas Solivéres, Babette de Rozières, Agnès Soral, Raphaël Ferret, Lilian Thuram et son épouse Kareen Guiock et Jean-Marc Eyraut.

Également venu soutenir la foule attristée le mercredi 23 octobre 2019, le comédien Philippe Bas, Odile Vuillemin et Raphaël Ferret. Il faut dire que les membres de cette petite troupe étaient confrères de longue date, Jean-Michel Martial ayant intégré le casting de la série Profilage en 2009, pour tenir le rôle du commissaire Grégoire Lamarck. Récemment, il avait également croisé la route de Shy'm sur les plateaux de tournage. Camping Paradis, Nina, Platane, Plus belle la vie, Les Cordier, juge et flic ont tous bénéficié de son sourire merveilleux. Dernièrement, il incarnait la retenue et la douceur dans la série Plan Coeur, auprès de Sabrina Ouazani, Marc Ruchmann et Zita Hanrot.

La France pleure jusque dans l'Élysée

Mais il serait faux de penser que Jean-Michel Martial n'a marqué que ceux avec qui il a travaillé. Notre président de la République Emmanuel Macron a lui aussi pris la parole en apprenant ce décès. "Les Français perdent un visage familier, celui que le comédien avait prêté à tant de rôles, au théâtre, au cinéma et à la télévision, écrivait-il dans un communiqué du palais de l'Élysée. Ils perdent une voix, celle d'un doubleur, qui se cachait derrière des personnages de grands films et de séries cultes, mais aussi la voix d'un engagé qui portait haut la parole des outre-mer. Ils perdent encore un panache, celui d'un homme qui, partout, comme artiste et comme citoyen, défendait une belle langue, de grandes idées et des actions fortes."