Mort de Jean-Michel Martial (Profilage, Plan Coeur) : les mots d'Emmanuel Macron

A l'annonce de la mort du comédien Jean-Michel Martial, révélée le 18 octobre, anonymes et personnalités ont fait part leur chagrin. Une peine également partagée par le président de la République, Emmanuel Macron. Le palais de l'Élysée a partagé un communiqué pour saluer la mémoire du regretté acteur de 67 ans, également homme engagé.

Et quand les rideaux se refermaient sur la scène

"Avec la disparition de Jean-Michel Martial, les Français perdent un visage familier, celui que le comédien avait prêté à tant de rôles, au théâtre, au cinéma et à la télévision. Ils perdent une voix, celle d'un doubleur, qui se cachait derrière des personnages de grands films et de séries cultes, mais aussi la voix d'un engagé qui portait haut la parole des Outre-mer. Ils perdent encore un panache, celui d'un homme qui, partout, comme artiste et comme citoyen, défendait une belle langue, de grandes idées et des actions fortes. La vie de Jean-Michel Martial avait pourtant commencé loin des planches de théâtre et des plateaux de cinéma. Né en 1952 à Madagascar de parents Guadeloupéens, il fut d'abord chirurgien dentaire à Cayenne avant que sa passion, et son talent, ne le rattrapent. En 1983, il rangea ses instruments de dentiste et partit frapper aux portes de son rêve : c'étaient celles des théâtres et des studios", lit-on.

Et le chef de l'État de poursuivre : "Il aura joué à l'Odéon et au Palais Royal, du Shakespeare et du Genet. Récemment encore, il triomphait dans Edmond d'Alexis Michalik, applaudi par des milliers de spectateurs et couronné de cinq Molières. (...) Et quand les rideaux se refermaient sur la scène, Jean-Michel Martial entrait sur nos écrans. Très remarqué au Festival de Cannes de 1993 dans L'Homme sur les quais de Raoul Peck, on l'a aussi vu chez Cédric Klapisch, Jean Becker ou Claude Lelouch. Plus présent encore sur les petits écrans, il était depuis des années le Commissaire Grégoire Lamarck dans la série Profilage de TF1 et il avait pris part à l'aventure Netflix par son rôle dans Plan Coeur."

Il défendait une France plurielle

Emmanuel Macron a aussi salué la mémoire d'un homme s'étant impliqué dans la société. "Sa voix puissante, Jean-Michel Martial l'a mise au service de personnages, d'auteurs et de textes,mais aussi d'un engagement passionné en faveur des Outre-mer. Plaidant sans relâche pour une plus grande visibilité des Français qui en sont originaires, et pour une égalité des chances plus effective, il défendait une France plurielle, riche et féconde de sa diversité. (...) Lui, qui fut également président du Conseil représentatif des Français d'outre-mer, sut porter leur parole par-delà les océans. En forgeant des ponts d'art et de culture, il aura comme rapproché tous nos territoires et tous nos citoyens", déclare le communiqué.

Thomas Montet