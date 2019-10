Sabrina Ouazani : Plan coeur oui, mais plan sexe jamais !

Actuellement à l'affiche de la deuxième saison de Plan Coeur sur Netflix, Sabrina Ouazani (30 ans) s'est confiée dans le magazine L'Express. Actrice reconnue depuis ses rôles dans les films Pataya, Taxi 5 ou encore Jusqu'ici tout va bien, la chérie de Franck Gastambide a un seul impératif pour sa carrière : ne jamais apparaître nue à l'écran et ne jamais jouer de scènes de sexe. Et si un réalisateur tente de lui faire ce genre de propositions, l'actrice l'envoie sur les roses, sans aucune hésitation. Une exigence de "garder ses fringues" qui lui a causé pas mal de soucis dans le milieu du cinéma. Très pudique, elle explique même qu'"un malheureux baiser de ciné suffit à lui coller des boutons de fièvre après coup".

En 2016, elle confiait également à June :"Moi, ma première limite je pense et qui m'a posé pas mal de problèmes, pas mal de refus, c'est la nudité." Pour expliquer ce choix, elle explique avoir été élevée dans un milieu très à cheval sur la pudeur. "Cela vient peut-être de mon éducation ou de là où j'ai grandi" a-t-elle ainsi déclaré. En revanche, elle ne dénigre pas pour autant les femmes capables de s'afficher nues à l'écran. "S'il y en a qui sont capables de le faire, je suis très contente pour elles mais moi du coup non, ça me gène énormément et me bloque profondément" avait-t'elle ajouté.