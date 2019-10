Jean-Michel Martial (Profilage, Plan Coeur) est mort à l'âge de 67 ans

Triste nouvelle pour la télévision française. Le comédien Jean-Michel Martial est mort à l'âge de 67 ans, annonce-t-on le vendredi 18 octobre 2019. Sur Instagram, c'est la belle Sonia Rolland, Miss France 2000, qui a pris la parole pour verser ses larmes, elle qui a tourné tout récemment avec lui dans Tropiques criminels. "Si triste d'apprendre la disparition de ce merveilleux acteur, mais avant tout un homme généreux et engagé, écrit-elle. Une pensée douce pour sa famille ainsi que ses proches."

Véritable pilier du petit écran, Jean-Michel Martial a été aperçu dans tous les programmes les plus forts de la lucarne française. Camping Paradis, Nina, Platane, Plus belle la vie, Les Cordier, juge et flic ont tous eu droit à son professionnalisme et à sa chaleur humaine. Depuis 2009, il tenait le rôle du commissaire Grégoire Lamarck dans la série Profilage. Rôle qui lui a permis de croiser la route de Shy'm, abattue par le chagrin en apprenant la nouvelle, "Il y a quelques mois je rencontrais un homme formidable, rempli d'amour et de tendresse, se souvient-elle. Il y a quelques mois, je donnais ma toute première réplique à ce sourire désarmant, à ces yeux aussi généreux que sincères. Il y a quelques mois, je pensais aux prochains... Il y a quelques mois."

Tout récemment, on l'avait vu auprès de Sabrina Ouazani, Marc Ruchmann et Zita Hanrot dans Plan Coeur, de retour depuis peu sur Netflix pour sa deuxième saison. Il incarnait alors le Dr Philippe Payette, père sagesse de l'héroïne maladroite – et un brin horripilante – du programme.